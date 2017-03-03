Солнечный малыш Родион ищет маму и папу

Подробности Категория: Хочу домой! Создано 03.03.2017 10:13

Солнечный малыш - пятимесячный Родион - новый герой нашей рубрики "Хочу домой". Родители отказались от мальчика при рождении. Несмотря на диагноз - болезнь Дауна - Родион неплохо развивается, старается не отставать от сверстников. Помочь на непростом жизненном пути, уверены в Детском доме, мальчику должны родители.

Маленькому Родиону скоро пять месяцев. Он уже хорошо держит голову и с помощью взрослых переворачивается на животик. Это пока все достижения малыша. Таких как Родион называют солнечные дети. Болезнь Дауна и порок сердца ему диагностировали при рождении. В ближайшие дни Родиона ожидает операция в сердечно-сосудистом центре Санкт Петербурга. После которой на один диагноз станет меньше.

НАТАЛЬЯ ХАЛИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ:

Есть небольшие отличие от сверстников, конечно, но так как дети все разные, и даже дети, у которых не стоит такое заболевание как у Родиона, у них тоже происходит взросление, скажем так, есть конечно отличия, но что делать, подрастет немножко попозже, чем другие детки. Но он тоже будет развиваться, он будет стараться догонять сверстников.

Ест Родион с аппетитом. Улыбается. Произносит отдельные гласные звуки. В группе, рассказывает воспитатель, он самый спокойный. Редко капризничает. Соблюдает распорядок дня, хорошо и спокойно спит по ночам. Конечно, Родиону нужны постоянное и особое внимание, забота и занятия. Благодаря которым в дальнейшим он сможет вести нормальный образ жизни среди сверстников.

НАТАЛЬЯ ХАЛИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ:

Такие дети, им сам Бог, как говорится, велел, быть в семье. Чтобы его любили, чтобы его растили, развивали. У этих людей должно быть четкое понимание того, как они будут общаться, растить и развивать такого ребенка, четкое понимание, прежде всего, очень большая ответственность, перед этим малышом, ну и огромная любовь.

Любовь, это именно то, чего сейчас так не хватает маленькому Родиону. И то, чего он в первую очередь ждет от своих будущих родителей. Вместе с которыми преодолеть удастся любые трудности.

Екатерина Давыдова, Денис Алексеев