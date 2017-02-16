Найти в родителях помощников и надежную опору мечтает четырнадцатилетний Игорь

Подробности Категория: Хочу домой! Создано 16.02.2017 12:19

Новый герой нашей постоянной рубрики "Хочу домой" ̶ Игорь, воспитанник Псковского детского дома. В свои четырнадцать лет увлекается музыкой, играет в духовом оркестре. Уверено держится в седле, танцует вальс, а из школьных предметов ему больше всего нравятся геометрия и физика. Мечтает о многом, но в первую очередь ̶ найти семью.

Добрый и отзывчивый. Этими словами Игоря описывают все преподаватели. Через пару минут общения с ним убеждаешься в этом лично. Игорю четырнадцать. Несмотря на это он легко находит общий язык с малышами и с удовольствием проводит с ними время. Всегда помогает воспитателям и никогда не отказывает, если просят помощи.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ:

Очень добрый мальчик. Мальчик отзывчивый, заботливый. Ответственный во всех делах, старательный. Даже, если у него что-то не получается, он всегда старается довести дело начатое до конца. Это человек, который всегда помощник во всем.

В детский дом Игорь попал полгода назад, после смерти бабушки, с которой он жил с трех лет. Несмотря на, как принято говорить, трудную жизненную ситуацию, мальчик активно участвует в делах детского дома. Ездил в Волышёво, где с легкостью освоил верховую езду. А осенью вместе с другими ребятами детского дома стал участником благотворительного бала в Москве в доме Пашкова.

ИГОРЬ:

У меня была радость, что я съездил первый раз в Москву. Потому что я мечтал съездить в Москву. Там много людей было, и мы все танцевали. Бал XIX века, они были все в костюмах.

В таком возрасте, говорят воспитатели, дети редко хотят в семью. Поэтому и усыновляют их не часто. А вот Игорь ̶ домашний ребенок. Несмотря на то, что к жизни в детском доме быстро привык, он очень хочет найти маму и папу.

ИГОРЬ:

Хочу, чтобы мама помогала всегда, чтобы уроки, когда непонятно помогали, чтобы когда надо помощь, чтобы они мне помогли, чтоб были хорошие родители.

Сейчас главное увлечение Игоря ̶ духовой оркестр. Наставник и учитель Александр Роор доверил ему играть на тубе. За пару месяцев Игорь освоил непростой инструмент. Трудолюбию мальчика, говорит руководитель, можно позавидовать.

АЛЕКСАНДР РООР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРКЕСТРА "ГЕЛИКОН":

Открывается дверь, заходит веселый Игорь и говорит: давайте позанимаемся. Если ничего не изменится, и он будет также относиться ̶ через годик-другой, это будет уже играющий мальчик.

Планы на будущее у Игоря уже определены: закончить школу, связать жизнь с военной службой и, конечно, играть в военном оркестре. Небольшими шажками и пока один, Игорь идет к намеченной цели. И очень ждет, что найдет семью, которая полюбит его и станет надежной опорой.

Екатерина Давыдова, Юрий Ильин