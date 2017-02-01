Четырнадцатилетний Игорь ищет родителей

Подробности Категория: Хочу домой! Создано 01.02.2017 11:32

В этом году мы продолжаем нашу рубрику "Хочу домой", и наша съемочная группа отправилась в гости к Игорю. Ему уже четырнадцать лет, и он очень хочет найти семью. В отличие от других детей не боится домашней работы, напротив всегда готов помочь по хозяйству. И даже мечтает стать поваром.

Игорь с удовольствием принимается за любую работу. У него и любимый предмет в школе - технология. Что-то смастерить или отремонтировать - Игорь тут как тут. Работы не боится, схватывает на лету - незаменимый и надежный помощник.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ, СЛЕСАРЬ:

С ним мы по дому тумбочки, шкафы ремонтируем, электричество, да, Игорек? И так по мелочам: занести, перенести, переставить. В другой раз у него даже желание есть, он меня подталкивает: давай чего-нибудь поделаем.

Без помощи Игоря не обходятся и повара. На кухне мальчик - среди своих: помыть посуду, почистить овощи, даже приготовить полноценные блюда. Игорь признался, что мечтает стать поваром. Во время съемок конечно стеснялся, но за любимым делом разговорился и рассказал и о других планах на будущее.

ИГОРЬ:

Достичь чего-нибудь, чтобы на работу взяли. Спортом хочу начать заниматься.

А самые ближайшие планы - найти семью. Для будущих родителей у Игоря свои критерии: добрые, милые, возраст - тридцать - сорок лет, наличие домашних животных, желательно, чтобы это была собака и один ребенок.

ИГОРЬ:

- Я не знаю, почему здесь не хочу, но больше хочу в семью.

- Ну, а как ты думаешь, попадешь ты в семью, чем там будет отличаться жизнь от жизни здесь?

- Всем, здесь все общее, а там нет. Вот так я хочу, чтобы мои желания исполнялись в семье, чтобы учеба была лучше. Ну и все.

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ:

Игорь мальчик очень добрый, добрый и чувствительный. И этим наверное все сказано. Он очень внимательно относится к людям, чувствует изменения у них в настроении и знает, как подойти.

Кроме того Игорь рисует, пишет стихи и занимается спортом. Три года занятий дзюдо и самбо принесли мальчику немало медалей и грамот, но всё это было, признается Игорь, не ради наград, а чтобы уметь постоять за себя и своих близких.

Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов