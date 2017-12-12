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Чем Псковская область будет удивлять туристов в следующем году? Расскажем в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 13 декабря с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.12.2017 17:53

Чем Псковская область будет удивлять туристов в следующем году? Расскажем в программе Накануне в Пскове выбрали лучший туристический продукт области. Чем хотят удивлять гостей в будущем году? Почему жители столиц стремятся в болота Псковской области? И что нанесут на «Гастрономическую карту России» жители региона? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гость студии - первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.

Не пропустите! 13 декабря с 7.20. Присоединяйтесь к разговору по телефону 62-80-30.

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