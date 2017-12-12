Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 17:53

Накануне в Пскове выбрали лучший туристический продукт области. Чем хотят удивлять гостей в будущем году? Почему жители столиц стремятся в болота Псковской области? И что нанесут на «Гастрономическую карту России» жители региона? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гость студии - первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.

Не пропустите! 13 декабря с 7.20. Присоединяйтесь к разговору по телефону 62-80-30.