Накануне в Пскове выбрали лучший туристический продукт области. Чем хотят удивлять гостей в будущем году? Почему жители столиц стремятся в болота Псковской области? И что нанесут на «Гастрономическую карту России» жители региона? Обсудим в программе "Стартовая площадка".
Гость студии - первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.
Не пропустите! 13 декабря с 7.20. Присоединяйтесь к разговору по телефону 62-80-30.
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