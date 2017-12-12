Михаил Ведерников вручил награды за вклад в развитие Псковской области

Сегодня в Пскове состоялся традиционный губернаторский прием в честь Дня Конституции. Государственные и ведомственные награды вручили тем, кто внёс значительный вклад в развитие региона. Это врачи, госслужащие, учителя, аграрии, воспитатели и работники культуры.
Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников наградил орденом Дружбы председателя псковской организации - "Российский союз ветеранов" Шамиля Ахметова. Военнослужащие Псковского военного гарнизона отмечены медалями «За отвагу и боевое отличие». Уже по сложившейся традиции в День Конституции в торжественной обстановке молодым людям вручают паспорта граждан Российской Федерации.
Наталья Барарь
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