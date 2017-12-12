Псковская «Стрела» завоевала «золото» на турнире в Риге

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 17:40

В международных соревнованиях приняли команды из Латвии, Литвы, России. В своей возрастной категории псковичам не было равных. Кроме того, соревнования прошли и в других городах. Так, в Малте псковская команда две тысячи десятого года рождения заняла первое место среди шести сборных. Победители награждены медалями, кубками, грамотами.

Татьяна Борисова