Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 17:33

Качество продуктов на прилавках псковских гипермаркетов проверил сегодня "Народный контроль" "Единой России". Что удивило контролёров, и как сотрудники магазинов принимали нежданных гостей, расскажем сегодня вечером в 20:45.

Откуда приплыла не радующая глаз рыба, как в мясном отделе появился фарш из будущего и почему в мановение ока с прилавка исчезла баранина. На какие уловки идут продавцы, и что грозит магазинам за просроченные продукты и ложные ценники. «Народный контроль» «Единой России» - без предупреждения и в любом магазине. Смотрите сегодня в программе Вести-Псков в 20.45

Ирина Коваленко