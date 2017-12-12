Качество продуктов на прилавках псковских гипермаркетов проверил сегодня "Народный контроль" "Единой России". Что удивило контролёров, и как сотрудники магазинов принимали нежданных гостей, расскажем сегодня вечером в 20:45.
Откуда приплыла не радующая глаз рыба, как в мясном отделе появился фарш из будущего и почему в мановение ока с прилавка исчезла баранина. На какие уловки идут продавцы, и что грозит магазинам за просроченные продукты и ложные ценники. «Народный контроль» «Единой России» - без предупреждения и в любом магазине. Смотрите сегодня в программе Вести-Псков в 20.45
Ирина Коваленко
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