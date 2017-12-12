Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 16:55

Глава правительства Дмитрий Медведев назвал бедность "одной из самых кричащих проблем" современной экономики. Снизить риски бедности предлагает Общественная палата Российской Федерации. В частности, провести инвентаризацию и последующую оптимизацию мер социальной поддержки в регионах.

Какова средняя зарплата работников бюджетной сферы Псковской области? И какие способы поддержки наших граждан обсуждали в администрации региона сегодня? Расскажем в программе "Постфактум".

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