Глава правительства Дмитрий Медведев назвал бедность "одной из самых кричащих проблем" современной экономики. Снизить риски бедности предлагает Общественная палата Российской Федерации. В частности, провести инвентаризацию и последующую оптимизацию мер социальной поддержки в регионах.
Какова средняя зарплата работников бюджетной сферы Псковской области? И какие способы поддержки наших граждан обсуждали в администрации региона сегодня? Расскажем в программе "Постфактум".
Не пропустите! 12 декабря в 18.10
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