В 10 раз снизится платёж по транспортному налогу для семей с детьми-инвалидами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 16:37

В десять раз снизится платёж по транспортному налогу для семей с детьми-инвалидами со следующего года. Такое решение сегодня одобрили участники заседания администрации области. Сумма налога составит от четырёхсот до шестисот рублей, в зависимости от автомобиля, а воспользоваться льготой могут более пяти тысяч семей, в том числе с приёмными детьми-инвалидами.

Ранее она была введена для многодетных. Соответствующий законопроект для новой категории семей был разработан по инициативе депутата областного Собрания Марины Борисенковой, которая представляет в парламенте интересы людей с ограниченными возможностями. На заседании администрации врио губернатора Михаил Ведерников предложил проработать возможность полного освобождения таких семей от транспортного налога. На следующий год сохранятся все льготы по поездкам в общественном транспорте для пенсионеров, инвалидов и студентов. На заседании участники обсудили реализацию «майских указов» президента по повышению зарплаты бюджетников. По данным Комитета по труду за девять месяцев этого года оплата труда увеличилась во всех сферах. Нужных показателей пока не достигает зарплата в сфере культуры. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил до конца года довести её размер до контрольных значений.

Иван Павлов