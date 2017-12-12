Все льготы по проезду в общественном транспорте сохраняются в следующем году

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 14:45

Такое решение сегодня одобрили участники заседания администрации области. Сохранится льготный проездной в автобусном транспорте, бесплатный проезд для детей-инвалидов, инвалидов первой группы и половинная оплата для студентов ВУЗов и средних специальных учебных заведений. Такой закон администрация принимает ежегодно.

А при выдаче субсидий организациям, которые поддерживают малый и средний бизнес, теперь будут учитывать их эффективность. Например, количество созданных рабочих мест, увеличение оборота и отраслевая структура таких предприятий. В нашей области три организации, которые занимаются поддержкой малого бизнеса, им выделяется в следующем году сорок три миллиона рублей. Андрей Михеев: «Центр инноваций социальной сферы, и региональный инжиниринговый центр, они начали свою деятельность по сути с июля этого года, поэтому их планы работы были сформированы таким образом, что вот большее количество мероприятий будет проведено к концу года, все планы у нас есть, мы их знаем, поэтому у нас опасений по достижению показателей эффективности пока нет». На заседании участники обсудили реализацию «майских указов» президента по повышению зарплаты бюджетников. По данным Комитета по труду за девять месяцев этого года оплата труда увеличилась во всех сферах. Средняя зарплата учителей составила двадцать две тысячи рублей. Врачи в среднем получали тридцать девять тысяч, правда при высоком совместительстве - коэффициент одна целая семь десятых, это значит, что многие специалисты фактически выполняют двойную работу. Нужных показателей пока не достигает зарплата в сфере культуры - врио губернатора Михаил Ведерников поручил до конца года довести ее размер до контрольных значений.

Иван Павлов