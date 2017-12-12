Воспитанники домов-интернатов области принимают участие в футбольном фестивале

В эти минуты в Пскове проходит футбольный фестиваль. В нём принимают участие воспитанники из нескольких домов-интернатов области. Фестиваль - это часть большого социального проекта "Мяч надежды", который разработало псковское отделение Российского детского фонда при поддержке международной социальной программы FIFA "Футбол во имя надежды".
Ирина Медвёдкина, Сергей Дьяков
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Декабрь 2017
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