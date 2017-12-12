logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Воспитанники домов-интернатов области принимают участие в футбольном фестивале

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 12.12.2017 14:43

В эти минуты в Пскове проходит футбольный фестиваль. В нём принимают участие воспитанники из нескольких домов-интернатов области. Фестиваль - это часть большого социального проекта "Мяч надежды", который разработало псковское отделение Российского детского фонда при поддержке международной социальной программы FIFA "Футбол во имя надежды".

Ирина Медвёдкина, Сергей Дьяков

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк