Воспитанники домов-интернатов области принимают участие в футбольном фестивале

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 14:43

В эти минуты в Пскове проходит футбольный фестиваль. В нём принимают участие воспитанники из нескольких домов-интернатов области. Фестиваль - это часть большого социального проекта "Мяч надежды", который разработало псковское отделение Российского детского фонда при поддержке международной социальной программы FIFA "Футбол во имя надежды".

Ирина Медвёдкина, Сергей Дьяков