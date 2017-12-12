Михаил Ведерников призвал сделать все возможное для достижения показателей по зарплате бюджетников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 12:42

Временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил принять все необходимые меры для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами Президента. Такую задачу врио Главы региона поставил перед участниками заседания Администрации Псковской области во вторник, 12 декабря.

Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, об итогах мониторинга исполнения указов за 9 месяцев текущего года доложил председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости Сергей Аржаников. Он сообщил, что по двум категориям бюджетников — врачам и среднему медицинскому персоналу — целевые показатели выполнены на 100%. При этом он обратил внимание, что средняя заработная плата врача в регионе составляет 39 тыс 150 рублей при коэффициенте совместительства 1,7.

С учетом допустимого 5%-го отклонения достигнуты индикаторы по категориям: школьные педагоги, воспитатели и младший медицинский персонал.

По четырем категориям — педагогам дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры, социальным работникам и преподавателям и мастерам училищ — показатели выполнения находятся на уровне 89–94%. Целевые показатели категорий «преподаватели высших учебных заведений» и «научные сотрудники» достигнуты лишь на 50%.

В разрезе муниципалитетов зарплаты учителей и воспитателей достигли необходимого уровня в 17-ти районах области.

Зарплаты педагогов дополнительного образования выросли в Великолукском, Дедовичском, Невельском, Новоржевском, Псковском и Струго-Красненском районах. В остальных муниципальных образованиях целевой индикатор не выполнен. По категории работники культуры с поставленной задачей не справился ни один район.

Сергей Аржаников также добавил, что за 9 месяцев текущего года в целом по области произошел рост зарплаты по всем категориям, наибольший рост — по социальным работникам. Заработные платы всех категорий работников, наблюдаемых в соответствии с «майскими» указами Президента, были выше по сравнению с 9 месяцами 2016 года. Большинство муниципальных образований с этой задачей также справились.

Докладчик сообщил, что к концу года ожидается, что среднедушевой доход в Псковской области достигнет уровня в 21 тыс 866 рублей, средняя зарплата — 19 тыс 133 рублей, зарплата учителей составит 22 тыс 63 рубля. Всего под действие «майских» указов в регионе попадает 11 категорий работников или 26 тыс человек.

По окончании доклада Михаил Ведерников поинтересовался, каков прогноз выполнения показателей на конец года. Сергей Аржаников ответил, что с учетом поступления в регион дополнительных средств из федерального бюджета 100%-е исполнение задачи будет обеспечено.

«Я не разделяю вашего оптимизма, по крайней мере, по категории работников культуры. Здесь мы, к сожалению, не выходим на нужные показатели. Вера Васильевна, обсудите этот вопрос обязательно завтра на ВКС с Главами районов. Нужно принять все возможные меры, чтобы плановые показатели по „майским“ Указам были выполнены», — дал поручение врио Губернатора Михаил Ведерников.