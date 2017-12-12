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Дома возводят, а земля брошена. Россельхознадзор заинтересовался экопоселением в Порховском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.12.2017 12:04

Нарушение земельного законодательства на 80 участках в Порховском районе выявил Россельхознадзор. На землях сельхозназначения разместилось так называемое экопоселение. Переселенцы из крупных городов переехали в глубинку для развития сельского хозяйства и возрождения деревни. Но, по факту, на участках пока вырастают только коттеджи, а вот земля зарастает кустарником.

Екатерина Давыдова, Тигран Гаспарян

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