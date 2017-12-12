Дома возводят, а земля брошена. Россельхознадзор заинтересовался экопоселением в Порховском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 12:04

Нарушение земельного законодательства на 80 участках в Порховском районе выявил Россельхознадзор. На землях сельхозназначения разместилось так называемое экопоселение. Переселенцы из крупных городов переехали в глубинку для развития сельского хозяйства и возрождения деревни. Но, по факту, на участках пока вырастают только коттеджи, а вот земля зарастает кустарником.

Екатерина Давыдова, Тигран Гаспарян