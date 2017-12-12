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В честь Дня Конституции в Пскове состоится торжественный приём губернатора

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.12.2017 12:01

Сегодня в России – День Конституции. Главный документ был принят 24 года назад. Конституция определила полномочия различных ветвей власти, конкретизировала права и обязанности каждого гражданина страны. По мнению большинства политологов и экспертов, роль этого закона в становлении новой российской государственности трудно переоценить.

Сегодня в Пскове состоится торжественный губернаторский приём в Приказной палате Псковского кремля. В этот день, по традиции, глава региона вручает государственные и ведомственные награды.

Татьяна Борисова

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