В честь Дня Конституции в Пскове состоится торжественный приём губернатора

Сегодня в России – День Конституции. Главный документ был принят 24 года назад. Конституция определила полномочия различных ветвей власти, конкретизировала права и обязанности каждого гражданина страны. По мнению большинства политологов и экспертов, роль этого закона в становлении новой российской государственности трудно переоценить.
Сегодня в Пскове состоится торжественный губернаторский приём в Приказной палате Псковского кремля. В этот день, по традиции, глава региона вручает государственные и ведомственные награды.
Татьяна Борисова
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Декабрь 2017
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