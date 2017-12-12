Кинотеатр «Юбилейный» в Острове обретает вторую жизнь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.12.2017 11:58

В Острове полным ходом идет ремонт Центра культуры «Юбилейный». Год назад администрация получила федеральные 5 миллионов рублей на приобретение оборудования для кинотеатра. Однако, чтобы его установить, необходимо было провести ремонт крыши, зрительного зала, фойе и сделать вентиляцию.

Эти работы планируют завершить к концу года. После ремонта в здании будут располагаться кинотеатр и Дом культуры. Добавим, что «Юбилейный» был построен 60 лет назад именно как кинотеатр. Однако с 90-х годов прокат фильмов в здании остановили и его стали использовать как сцену и культурно-досуговый центр.

Андрей Удалов