Кинотеатр «Юбилейный» в Острове обретает вторую жизнь

В Острове полным ходом идет ремонт Центра культуры «Юбилейный». Год назад администрация получила федеральные 5 миллионов рублей на приобретение оборудования для кинотеатра. Однако, чтобы его установить, необходимо было провести ремонт крыши, зрительного зала, фойе и сделать вентиляцию.
Эти работы планируют завершить к концу года. После ремонта в здании будут располагаться кинотеатр и Дом культуры. Добавим, что «Юбилейный» был построен 60 лет назад именно как кинотеатр. Однако с 90-х годов прокат фильмов в здании остановили и его стали использовать как сцену и культурно-досуговый центр.
Андрей Удалов
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