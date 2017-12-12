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Группа "Старый город" - в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" 12 декабря в 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.12.2017 10:03

Группа В эту пятницу псковская группа "Старый город" приглашает на новую концертную программу. Музыканты обещают новые песни, бурю эмоций без "клоунов и воздушных гимнастов". А во вторник группа «Старый город» станет гостем "Шоу вежливых людей"

Слушайте 12 декабря с 17.05 на "Радио Маяк-Псков".

Звоните и задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30 и не упустите возможность выиграть призы!

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