В эту пятницу псковская группа "Старый город" приглашает на новую концертную программу. Музыканты обещают новые песни, бурю эмоций без "клоунов и воздушных гимнастов". А во вторник группа «Старый город» станет гостем "Шоу вежливых людей"
Слушайте 12 декабря с 17.05 на "Радио Маяк-Псков".
Звоните и задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30 и не упустите возможность выиграть призы!
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31