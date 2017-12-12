Александр Козловский встретился с руководством и общественностью Новосокольнического района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.12.2017 21:25

В Новосокольниках просят продлить программу переселения из ветхого жилья. Из сотни построенных после войны бараков расселить успели только 24, а программа завершилась. Этот вопрос стал одним из основных на встрече Александра Козловского с руководством и общественностью Новосокольнического района.

Депутат Государственной Думы заверил, что продолжение программы переселения из ветхого жилья будет поддерживать. Также жители деревень и посёлков обеспокоены плохим водоснабжением. Водонапорные башни давно пришли в негодность. Несколько лет назад ремонтные работы проводились по федеральной программе «Чистая вода». Но сейчас проект не финансируется.

Лариса Чурикова