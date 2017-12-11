Картина "Три дня до весны" вышла в прокат в этом году ко Дню победы 9 мая и успела полюбиться зрителям. В минувшие выходные псковичи снова смогли увидеть фильм на большом экране. Этой киноработой отрыли "Ленфильм-Клуб" в Пскове. Смотрит ли молодежь русские сериалы и фильмы?
Какие задачи ставит перед собой современный режиссер? Об этом и многом другом поговорим в программе "Стартовая площадка".
Гость программы: режиссер фильма «Три дня до весны» Александр Касаткин.
Не пропустите! 12 декабря в 07.20
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Декабрь 2017
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