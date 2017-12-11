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О современном русском кинематографе говорим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 12 декабря с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.12.2017 18:10

О современном русском кинематографе говорим в эфире Картина "Три дня до весны" вышла в прокат в этом году ко Дню победы 9 мая и успела полюбиться зрителям. В минувшие выходные псковичи снова смогли увидеть фильм на большом экране. Этой киноработой отрыли "Ленфильм-Клуб" в Пскове. Смотрит ли молодежь русские сериалы и фильмы?

Какие задачи ставит перед собой современный режиссер? Об этом и многом другом поговорим в программе "Стартовая площадка".

Гость программы: режиссер фильма «Три дня до весны» Александр Касаткин.

Не пропустите! 12 декабря в 07.20

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