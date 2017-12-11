В минувшие выходные в Пскове открылась дискуссионно-образовательная площадка "Ленфильм-клуб". Старт новому проекту в День Героев Отечества дали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, режиссер Александр Касаткин и актер театра и кино Кирилл Плетнев. Что смотрели и обсуждали участники первого мероприятия "Ленфильм-клуба" в Пскове расскажем в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 11 декабря в 18.10
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