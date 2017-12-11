logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Про обычаи дагестанского народа расскажем в рубрике «Соседи». Смотрите в выпуске «Вести-Псков» на телеканале «Россия 1» сегодня в 20.45

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.12.2017 16:33

Около трёхсот дагестанских семей живут в Псковской области. Они активно участвуют в общественной жизни нашего региона. С обычаями разных диаспор продолжим знакомить вас в цикле сюжетов под названием "Соседи" сегодня в 20:45.

Как сохраняют традиции своего народа и как относятся к традициям русским? Дагестанская диаспора на Псковщине: чем занимается, кем гордится и что готовит? Об этом и не только расскажем сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк