Про обычаи дагестанского народа расскажем в рубрике «Соседи». Смотрите в выпуске «Вести-Псков» на телеканале «Россия 1» сегодня в 20.45

Около трёхсот дагестанских семей живут в Псковской области. Они активно участвуют в общественной жизни нашего региона. С обычаями разных диаспор продолжим знакомить вас в цикле сюжетов под названием "Соседи" сегодня в 20:45.
Как сохраняют традиции своего народа и как относятся к традициям русским? Дагестанская диаспора на Псковщине: чем занимается, кем гордится и что готовит? Об этом и не только расскажем сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.
Надежда Прыгина
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Декабрь 2017
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