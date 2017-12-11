Про обычаи дагестанского народа расскажем в рубрике «Соседи». Смотрите в выпуске «Вести-Псков» на телеканале «Россия 1» сегодня в 20.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.12.2017 16:33

Около трёхсот дагестанских семей живут в Псковской области. Они активно участвуют в общественной жизни нашего региона. С обычаями разных диаспор продолжим знакомить вас в цикле сюжетов под названием "Соседи" сегодня в 20:45.

Как сохраняют традиции своего народа и как относятся к традициям русским? Дагестанская диаспора на Псковщине: чем занимается, кем гордится и что готовит? Об этом и не только расскажем сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.

Надежда Прыгина