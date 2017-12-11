Согласительная комиссия рассмотрела предложения по формированию бюджета области

Более десяти поправок и предложений в бюджет области на следующий год рассмотрела сегодня согласительная комиссия при областном Собрании депутатов. Сначала участники обсудили наказы избирателей. Например, капитальный ремонт отделений в Невельской и Себежской больницах.
Средства на это, ответили в администрации, не запланированы, но могут быть выделены в течение года. А ремонт кровли в детском саду "Улыбка" в Идрице и спортзала в Харлапковской школе Палкинского района, скорее всего будет выполнен. На это поступят средства по федеральной программе. Сразу пятнадцать депутатов обратились в согласительную комиссию с просьбой выделить двадцать три миллиона рублей на операцию планового стентирования для пациентов с угрозой инфаркта. Очередь на неё - более ста пятидесяти человек.
Иван Павлов
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