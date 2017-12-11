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В День Героев Отечества Михаил Ведерников рассказал о военной истории своей семьи

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.12.2017 15:09

В Пскове отметили День Героев Отечества. У Могилы Неизвестного солдата по традиции провели торжественный митинг, а в ПсковГУ состоялся показ военного детектива "Три дня до весны". Эта картина дала старт работе "Ленфильм-клуба" в Псковской области. Особыми гостями на премьере стали псковские волонтёры.

Ирина Коваленко, Виталий Михайлов, Иван Лопаев, Василий Нордэн

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