В Пскове закрыта для движения улица Карла Маркса

На участке от пересечения с улицей Кузнецкой до пересечения с улицей Гоголя. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ водопровода. Сотрудники ГИБДД города советуют водителям использовать для объезда Октябрьский проспект и улицу Инженерную.
Открыть движение на улице Карла Маркса планируют двадцать пятого декабря. До окончания работ этот участок будет находиться под наблюдением инспекторов городской ГИБДД.
Наталья Барарь
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