В Пскове закрыта для движения улица Карла Маркса

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.12.2017 15:06

На участке от пересечения с улицей Кузнецкой до пересечения с улицей Гоголя. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ водопровода. Сотрудники ГИБДД города советуют водителям использовать для объезда Октябрьский проспект и улицу Инженерную.

Открыть движение на улице Карла Маркса планируют двадцать пятого декабря. До окончания работ этот участок будет находиться под наблюдением инспекторов городской ГИБДД.

Наталья Барарь