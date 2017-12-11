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В Пскове закрыта для движения улица Карла Маркса

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.12.2017 15:06

На участке от пересечения с улицей Кузнецкой до пересечения с улицей Гоголя. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ водопровода. Сотрудники ГИБДД города советуют водителям использовать для объезда Октябрьский проспект и улицу Инженерную.

Открыть движение на улице Карла Маркса планируют двадцать пятого декабря. До окончания работ этот участок будет находиться под наблюдением инспекторов городской ГИБДД.

Наталья Барарь

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