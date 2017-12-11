Михаил Ведерников призвал усилить контроль за реализацией проекта по реконструкции студенческого кампуса ПсковГУ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.12.2017 13:05

В субботу, 9 декабря, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку будущего студенческого кампуса Псковского государственного университета. Об этом ГТРК "Псков" сообщили в пресс-службе администрации региона.

В осмотре объекта также участвовали его Заместители Вера Емельянова и Александр Кузнецов, и представитель заказчика — начальник отдела капитального строительства ПсковГУ Сергей Славинский. Вера Емельянова подчеркнула, что к началу работ по реконструкции и приспособлению здания бывшей гостиницы «Интурист» под кампус все готово, осталось выбрать подрядчика. В настоящее время из-за поступивших в УФАС жалоб конкурсные процедуры продолжаются.Проект реконструкции, подготовленный местной компанией «Псковгражданпроект», прошел государственную экспертизу и учитывает все потребности будущего студгородка. Свои идеи в проект также активно вносили студенты.

В будущем кампусе разместится студенческое общежитие на 364 места, столовая и общественные пространства: конференц-залы, университетская библиотека, зоны отдыха. Также планируется благоустроить территорию, разбить велопарковку, автостоянку и оборудовать открытые спортивные площадки. Врио Главы региона прошел по зданию, посмотрел различные функциональные зоны и подчеркнул, что на объект должен зайти добросовестный подрядчик. «Объем работ большой, сроки сжатые. Хорошо, если в конкурсе примет участие максимальное количество участников, чтобы можно было выбрать ответственного подрядчика, способного провести реконструкцию объекта в срок и с должным качеством», — подчеркнул Михаил Ведерников и поручил своим заместителям усилить контроль за реализацией проекта реконструкции.

Добавим, что распоряжением Правительства РФ создание кампуса ПсковГУ включено в программу проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. На реконструкцию здания в федеральном бюджете предусмотрено 450 млн рублей. Заказчиком проекта выступает Псковский государственный университет. Окончание работ запланировано на 2019 год.