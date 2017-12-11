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В Пскове прошёл митинг, посвящённый Дню Героев Отечества

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.12.2017 11:52

В Пскове у Вечного огня прошёл митинг, посвящённый Дню Героев Отечества. В России его отмечают 9 декабря. Чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

На могиле Неизвестного солдата в Пскове, где также находится Аллея Героев, участники митинга не только вспоминали тех, чей подвиг связан с Великой Отечественной войной, но и обращались к подрастающему поколению - воспитанникам центра "Патриот", кадетам, юнармейцам. В Юнармии состоят уже более 300 псковичей, и в День Героев Отечества ещё 46 человек вступили в ряды всероссийского движения и получили значки юнармейцев.

Дина Перевозчикова

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