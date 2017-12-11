13 декабря в Псковской области пройдет проверка системы оповещения

В эту среду, тринадцатого декабря пройдёт техническая проверка готовности региональной системы оповещения. Сообщает главное Управление МЧС России по Псковской области. С двух часов дня до половины третьего будут включены электросирены оповещения. По телеканалам центрального телевидения, радиоканалам «Маяк» и «Радио России» будет передано учебное сообщение.
Надежда Прыгина
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