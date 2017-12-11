Юридический диктант впервые прошёл в Пскове

В Пскове впервые прошёл юридический диктант. Свои знания основ права в режиме он-лайн проверили студенты Псковского филиала академии ФСИН России и ПсковГУ. Текст диктанта включал в себя тридцать тестовых заданий по основным юридическим понятиям, Конституции Российской Федерации, отдельным отраслям права.
Отмечу, что юридический диктант одновременно прошёл во всех регионах страны. Принять участие в нём могли все желающие граждане в возрасте от четырнадцати лет. Организатор акции - "Ассоциация юристов России". Главная задача - оценить уровень правовой грамотности населения.
Ирина Коваленко
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Декабрь 2017
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