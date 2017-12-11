Псковичи проверили свои знания по истории России

Псковичи присоединились к международной акции "Тест по истории Отечества". Свои знания могли проверить не только россияне. Тест прошёл ещё в сорока странах мира. В Пскове тест написали больше ста пятидесяти человек самого разного возраста, преимущественно старшеклассники, которые отметили, что школьных знаний для решения было недостаточно.
Вопросы были разработаны группой учёных Московского государственного университета и охватывали весь период истории нашей страны, начиная с 882 года и до наших дней. С одним вопросом, точно справились все псковичи: "С именем какого города связана 76 Гвардейская дивизия ВДВ?".
Дина Перевозчикова
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