Псковичи проверили свои знания по истории России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.12.2017 11:42

Псковичи присоединились к международной акции "Тест по истории Отечества". Свои знания могли проверить не только россияне. Тест прошёл ещё в сорока странах мира. В Пскове тест написали больше ста пятидесяти человек самого разного возраста, преимущественно старшеклассники, которые отметили, что школьных знаний для решения было недостаточно.

Вопросы были разработаны группой учёных Московского государственного университета и охватывали весь период истории нашей страны, начиная с 882 года и до наших дней. С одним вопросом, точно справились все псковичи: "С именем какого города связана 76 Гвардейская дивизия ВДВ?".

Дина Перевозчикова