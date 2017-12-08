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Школьники из Палкинского района вступили в ряды Юнармии

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.12.2017 22:51

В полку 170-тысячной армии юнармейцев прибыло. К молодым бойцам присоединились школьники из Палкинского района. Ребята - отличники в учёбе и всегда первые в спорте. Посвящение в юнармейцы приурочили к празднику - Дню Героев Отечества. 

После приношения клятвы им вручили главные атрибуты - значки. Узнать юнармейца легко - их выделяет специальная форма: песочные брюки, куртка, берцы и, непременно, береты бордового или голубого цвета. Все эти ребята мечтают лишь об одном – служить на благо нашей страны. Несмотря на их юный возраст – планы на жизнь у всех взрослые.

Алина Чабан

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