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Почти на четыре миллиона рублей увеличен бюджет Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.12.2017 17:03

Поправки сегодня внесли на очередной сессии депутаты Городской Думы шестого созыва. Изменения произошли за счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета. Часть этих денег планируют потратить на субсидии Горводоканалу, чтобы возместить предприятию затраты на реконструкцию и восстановление объектов водоснабжения и водоотведения.

Ещё часть поступлений пойдет на содержание улично-дорожной сети и другие городские нужды. Также парламентарии приняли решение установить в Пскове мемориальные доски краеведу Николаю Лохову и директору спортшколы "Ника" Вячеславу Белоусу.

Наталья Барарь

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