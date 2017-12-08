До 24 декабря в Пскове будет перекрыта улица Карла Маркса

С завтрашнего дня по двадцать четвёртое декабря в Пскове перекроют движение для транспорта по улице Карла Маркса. Это связано с перекладкой сетей водопровода. Участок от улицы Кузнецкой до улицы Свердлова закроют с восьми часов утра.
В качестве объезда рекомендуют использовать улицу Инженерную с выездом на улицу Вокзальную или Труда. Планируйте маршрут заблаговременно.
Надежда Прыгина
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31