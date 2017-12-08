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До 24 декабря в Пскове будет перекрыта улица Карла Маркса

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.12.2017 16:54

С завтрашнего дня по двадцать четвёртое декабря в Пскове перекроют движение для транспорта по улице Карла Маркса. Это связано с перекладкой сетей водопровода. Участок от улицы Кузнецкой до улицы Свердлова закроют с восьми часов утра.

В качестве объезда рекомендуют использовать улицу Инженерную с выездом на улицу Вокзальную или Труда. Планируйте маршрут заблаговременно.

Надежда Прыгина

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