До 24 декабря в Пскове будет перекрыта улица Карла Маркса

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.12.2017 16:54

С завтрашнего дня по двадцать четвёртое декабря в Пскове перекроют движение для транспорта по улице Карла Маркса. Это связано с перекладкой сетей водопровода. Участок от улицы Кузнецкой до улицы Свердлова закроют с восьми часов утра.

В качестве объезда рекомендуют использовать улицу Инженерную с выездом на улицу Вокзальную или Труда. Планируйте маршрут заблаговременно.

Надежда Прыгина