Проголосовать за президента можно будет на любом участке в пределах страны

У псковичей появится возможность проголосовать на выборах президента на любом участке в пределах страны. Для этого нужно будет не раньше, чем за сорок пять дней и не позже, чем за пять дней до выборов обратиться в многофункциональный центр, указать, где вы будете голосовать и получить специальный документ.
Соответствующее соглашение областная избирательная комиссия и МФЦ подписали сегодня. Чтобы проголосовать не по месту регистрации, кроме МФЦ, можно обратиться в территориальную избирательную комиссию и на портал Госуслуг.
Иван Павлов
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