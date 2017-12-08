Вопрос безопасности пешеходов на Ленинградском шоссе в Пскове должен быть решён в течение суток

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.12.2017 15:11

Такое поручение дал сегодня заместитель губернатора Александр Кузнецов ответственным лицам во время встречи с жителями микрорайона Лопатино. Напомним, накануне «Вести» рассказывали, что из-за ремонта тротуаров вдоль федеральной трассы люди вынуждены идти до автобусной остановки прямо по шоссе.

Усугубляется ситуация отсутствием нормального освещения. Александр Кузнецов поручил ио заместителя директора Псковского филиала управления дорог Антону Строкину ознакомить жителей с проектом ремонтных работ. А также выехать на место и выслушать пожелания граждан и по возможности внести их в проект.

Екатерина Давыдова