Об отношениях детей и родителей поговорим в программе «Детское время» на телеканале «Россия 1» 9 декабря в 8.20

Об отношениях детей и родителей поговорим в эфире ГТРК "Псков" и субботним утром. В очередном выпуске программы Ирины Коваленко "Детское время" обсудим их права и обязанности и расскажем, как избежать конфликтов в период "подросткового бунта".
Своим опытом и советами поделятся инспектор по особым поручениям ПДН регионального УМВД Ирина Борисова и педагог-психолог Псковского педагогического комплекса Мария Степанова. Как всегда, участие в программе примут и независимые эксперты - подростки, которые лично расскажут, что они думают о своих правах и обязанностях. Не пропустите, в эту субботу 9 декабря в 8:20 на телеканале "Россия 1".
Ирина Коваленко
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