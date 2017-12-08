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Помогут ли псковской молодежи в реализации проектов государственные гранты? Обсудим в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" 8 декабря с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.12.2017 16:00

Помогут ли псковской молодежи в реализации проектов государственные гранты? Обсудим в 11 жителей Псковской области получили гранты от Росмолодежи. На реализацию своих проектов они получат от государства от 100 до 300 тысяч рублей. Среди них - постройка ганзейского причала и средневековой ладьи, проведение областного рок- и кинофестиваля, организация школьного музея и создание клуба настольных игр.

Какие ещё идеи удастся реализовать за эти деньги? Хватит ли их на запуск проектов и как получить федеральный грант?

Обсудим в пятницу 8 декабря с 17:05 на радиостанции «Маяк-Псков» в «Шоу вежливых людей». Звоните и задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

 

 
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