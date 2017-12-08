11 жителей Псковской области получили гранты от Росмолодежи. На реализацию своих проектов они получат от государства от 100 до 300 тысяч рублей. Среди них - постройка ганзейского причала и средневековой ладьи, проведение областного рок- и кинофестиваля, организация школьного музея и создание клуба настольных игр.
Какие ещё идеи удастся реализовать за эти деньги? Хватит ли их на запуск проектов и как получить федеральный грант?
Обсудим в пятницу 8 декабря с 17:05 на радиостанции «Маяк-Псков» в «Шоу вежливых людей». Звоните и задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
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