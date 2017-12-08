Игры с риском для жизни. Псковские школьники развлекаются, гуляя по тонкому льду

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.12.2017 12:12

С риском для жизни развлекаются псковские школьники. В объектив нашей камеры попала следующая картина. Трое подростков нашли забаву в хождении по кромке тонкого льда. Видимо, проверяя его на прочность, у стен Мирожского монастыря, сначала ногами, а потом и палкой пытаются сломать хрупкую поверхность.

Очень надеемся, что детей узнают родители или педагоги и объяснят: выход на лёд водоёмов Пскова запрещён. Несоблюдение правил безопасности может стать причиной гибели.

Надежда Прыгина