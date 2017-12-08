Жители Псковского района жалуются на плохую расчистку снега на дорогах

Жители Псковского района жалуются на плохую расчистку сельских дорог. После обильного снегопада дорога Ваулино-Торошино стала практически непроезжей. Глубокие ямы завалило снегом, в них застревали автомобили. Лишь спустя время большегрузы, движение которых там запрещено, накатали на ней колею и только в день приезда нашей съёмочной группы подоспел грейдер.
Андрей Удалов, Юрий Ильин
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Декабрь 2017
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