Жители Псковского района жалуются на плохую расчистку снега на дорогах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.12.2017 11:48

Жители Псковского района жалуются на плохую расчистку сельских дорог. После обильного снегопада дорога Ваулино-Торошино стала практически непроезжей. Глубокие ямы завалило снегом, в них застревали автомобили. Лишь спустя время большегрузы, движение которых там запрещено, накатали на ней колею и только в день приезда нашей съёмочной группы подоспел грейдер.

Андрей Удалов, Юрий Ильин