Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 8 декабря на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.12.2017 11:47

Разборку с банкоматами устроил житель Опочки в одном из отделений банка: дебошир задержан. Нетрезвые родители, драки, мат и курение: в каких условиях живут некоторые дети? Сотрудники вневедомственной охраны спасли мужчину на пожаре: наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Об этом и не только мы расскажем в пятницу на канале «Россия - 24» в 19.45 и в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Вести. Псков. События недели" в 8.45

Виктория Парфенова