logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 8 декабря на телеканале «Россия 24» в 19.45

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 08.12.2017 11:47

Разборку с банкоматами устроил житель Опочки в одном из отделений банка: дебошир задержан. Нетрезвые родители, драки, мат и курение: в каких условиях живут некоторые дети? Сотрудники вневедомственной охраны спасли мужчину на пожаре: наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Об этом и не только мы расскажем в пятницу на канале «Россия - 24» в 19.45 и в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Вести. Псков. События недели" в 8.45

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк