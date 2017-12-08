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Первый этап восстановления Омских казарм в Пскове подходит к завершению

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.12.2017 11:45

Первый этап по восстановлению и реставрации офицерского флигеля Омских казарм в военном городке Пскова подходит к завершению. Противоаварийные работы в здании начались два года назад. Подрядчику пришлось не только восстановить практически полностью разрушенную стену, но и разобрать прогнившие полы, заменить внутренние перегородки и перекрытия.

Полностью закончить работы, они ведутся на благотворительные пожертвования православного прихода храма Александра Невского, планируют в двадцатом году.

Светлана Константинова

 

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