Первый этап восстановления Омских казарм в Пскове подходит к завершению

Первый этап по восстановлению и реставрации офицерского флигеля Омских казарм в военном городке Пскова подходит к завершению. Противоаварийные работы в здании начались два года назад. Подрядчику пришлось не только восстановить практически полностью разрушенную стену, но и разобрать прогнившие полы, заменить внутренние перегородки и перекрытия.
Полностью закончить работы, они ведутся на благотворительные пожертвования православного прихода храма Александра Невского, планируют в двадцатом году.
Светлана Константинова
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Декабрь 2017
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