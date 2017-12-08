В Пскове прошла выставка для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мастерская талантов»

Выставка "Мастерская талантов" для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялась в Пскове. В ней приняли участие около 30 человек. Они представили работы, выполненные своими руками. Это картины, поделки и различные вышивки. А в финале участники выставки продемонстрировали ещё и свои таланты.
Наталья Барарь, Александр Калинин
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Декабрь 2017
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