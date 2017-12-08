Псковские зрители поделились впечатлениями от фильма «Легенда о Коловрате»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.12.2017 11:41

В Пскове продолжается прокат фильма «Легенда о Коловрате». Жанр кино читается уже в самом его названии. Это беспрецедентная по своим масштабам картина, полностью от начала и до конца снята в павильоне. Гигантские декорации построили на территории бывшего завода ЗИЛ.

В основе картины - драматические события тринадцатого века. Русь под осадой хана Батыя. Вступить в отчаянный бой с многотысячной армией татаро-монгольских захватчиков решается рязанский воевода Евпатий Коловрат - воин, чья жизнь превратилась в легенду. Идею создателей исторического фильма-фэнтези псковские зрители оценили по достоинству.

Кирилл Михайлов