Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 19:18

8 декабря в эфире программы "Стартовая площадка": обсудим планируемые поправки в региональный Закон об охоте, поговорим об особенностях охоты в зимний период и расскажем пару баек из леса.

Гость студии: руководитель Псковской областной общественной организации охотников и рыболовов Юрий Тихонов.

Не пропустите! 8 декабря в 7.20

Телефон прямого эфира - 62-80-30

