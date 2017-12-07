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Особенности зимней охоты обсудим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 8 декабря с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 19:18

Особенности зимней охоты обсудим в эфире 8 декабря в эфире программы "Стартовая площадка": обсудим планируемые поправки в региональный Закон об охоте, поговорим об особенностях охоты в зимний период и расскажем пару баек из леса.

Гость студии: руководитель Псковской областной общественной организации охотников и рыболовов Юрий Тихонов.

Не пропустите! 8 декабря в 7.20
Телефон прямого эфира - 62-80-30
 

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