8 декабря в эфире программы "Стартовая площадка": обсудим планируемые поправки в региональный Закон об охоте, поговорим об особенностях охоты в зимний период и расскажем пару баек из леса.
Гость студии: руководитель Псковской областной общественной организации охотников и рыболовов Юрий Тихонов.
Не пропустите! 8 декабря в 7.20
Телефон прямого эфира - 62-80-30
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Декабрь 2017
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