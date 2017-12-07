logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Интервью с гендиректором УК ОЭЗ "Моглино" Ольгой Торбич смотрите на телеканале «Россия 24» 7 декабря в 19.45

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 19:06

Первый завод на территории особой экономической зоны "Моглино" начал свою работу. Почему финская компания выбрала именно Псковскую область и когда презентуют следующее производство? Об этом и не только - в интервью на телеканале "Россия 24".

В нашей студии - генеральный директор управляющей компании ОЭЗ "Моглино" Ольга Торбич.

Не пропустите! 7 декабря в 19.45 

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк