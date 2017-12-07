Первый завод на территории особой экономической зоны "Моглино" начал свою работу. Почему финская компания выбрала именно Псковскую область и когда презентуют следующее производство? Об этом и не только - в интервью на телеканале "Россия 24".
В нашей студии - генеральный директор управляющей компании ОЭЗ "Моглино" Ольга Торбич.
Не пропустите! 7 декабря в 19.45
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Декабрь 2017
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