Условия не для жизни, а для выживания. Есть ли у семьи Николаевых шанс на нормальное жилье?

С просьбой о помощи обратился в редакцию «Вестей» пскович Алексей Николаев. Его семья рискует оказаться без крыши над головой. Собственного жилья у супругов нет, а в комнате, где Алексей прописан вместе с ещё восьмью родственниками, жить просто невозможно. Сейчас Николаевы снимают половину частного дома. Однако эти траты становятся неподъемными, - большая часть семейного бюджета уходит на лечение. У тридцатилетнего Алексея диагностировали злокачественную опухоль.
Ирина Коваленко, Александр Калинин, Сергей Дьяков
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