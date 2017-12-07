Условия не для жизни, а для выживания. Есть ли у семьи Николаевых шанс на нормальное жилье?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 20:09

С просьбой о помощи обратился в редакцию «Вестей» пскович Алексей Николаев. Его семья рискует оказаться без крыши над головой. Собственного жилья у супругов нет, а в комнате, где Алексей прописан вместе с ещё восьмью родственниками, жить просто невозможно. Сейчас Николаевы снимают половину частного дома. Однако эти траты становятся неподъемными, - большая часть семейного бюджета уходит на лечение. У тридцатилетнего Алексея диагностировали злокачественную опухоль.

Ирина Коваленко, Александр Калинин, Сергей Дьяков