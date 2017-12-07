Условия не для жизни, а для выживания. Есть ли у семьи Николаевых шанс на нормальное жилье? Подробности – в выпуске «Вестей» на телеканале «Россия 1» 7 декабря в 20.45

С просьбой о помощи обратился в редакцию "Вестей" пскович Алексей Николаев. В комнате, где он прописан жить невозможно. Николаевы вынуждены снимать половину частного дома. Однако эти траты стали неподъёмными. Подробности - сегодня вечером в сюжете Ирины Коваленко.
Зловонный запах, плесень и тараканы. В общежитии на Боровой жить в таких условиях решаются только от безвыходности. Семья Алексея Николаева пока могла жильё арендовала, но болезнь отца семейства нарушила все планы. Надежды на расселение дома нет, а жилищная программа - в далёкой перспективе. Есть ли варианты решения проблемы - об этом сегодня в вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20.45.
Татьяна Борисова
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