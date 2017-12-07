Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 17:37

Главная политическая интрига этого года раскрылась накануне. Владимир Путин объявил о своем выдвижении на пост президента России. Как отнеслись к решению действующего главы государства баллотироваться в президенты на новый срок жители нашего региона? Расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 7 декабря в 18.10