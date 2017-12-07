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Минфин поддержал ряд рекомендаций Совета при Президенте по итогам выездного заседания в Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 17:16

Минфин поддержал ряд рекомендаций Совета при Президенте по итогам выездного заседания в Псковской области, которое проходило минувшим летом. В частности, ведомство "за" отмену монетизации льгот на лекарственное обеспечение.

Также исключат дублирование источников для получения льготных препаратов в том случае, когда пациент отказывается от набора социальных услуг в пользу его денежного эквивалента. Напомним, заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека прошло в регионе в июле. Участники посетили несколько учреждений соцсферы, школы и больницы, встретились с ветеранскими организациями, провели приём граждан.

Татьяна Борисова

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