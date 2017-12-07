Сегодня в широкий прокат вышел отечественный фильм «Жги!»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 17:11

Съёмки ленты проходили на территории бывшей колонии для несовершеннолетних в Невеле. Драма рассказывает о надзирательнице женской тюрьмы, которая хорошо поет. Однажды запись с исполненной ею песней попадает в интернет и с этих пор ее жизнь меняется. Местные жители активно снимались в «массовке».

Главные роли исполнили известные российские актрисы Виктория Исакова и Инга Оболдина. 10 декабря в Пскове в кинотеатре «Победа» кинокартину зрителям представит режиссер Кирилл Плетнёв. Накануне премьеры он обратился к псковичам в Инстаграмм: «Объявляю конкурс: если есть желание сфотографироваться и получить автограф, оставьте под этой записью почему вы хотите посмотреть и почему придёте в кино 10 декабря. Ваш Кирилл Плетнёв».

Татьяна Борисова