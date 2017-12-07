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Владимир Путин подписал закон, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 17:03

Соответствующий документ сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон расширяет перечень субъектов, которые на выборах смогут назначать своих наблюдателей в избиркомы. Кроме того, доверенное лицо кандидата получит возможность назначать в каждую участковую избирательную комиссию по несколько наблюдателей.

Также новый закон предусматривает видеонаблюдение не только при голосовании, но и при подсчёте голосов. Напомним, выборы президента состоятся в марте следующего года. Накануне о своём участии в них заявил Владимир Путин. Слова поддержки главе государства в своём Инстаграмм высказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В частности, он подчеркнул, что подавляющее большинство жителей страны видит в лице президента своего бесспорного лидера. Поддерживают Путина и многие псковские общественники.

Татьяна Борисова

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