В Пскове презентовали сайт Ганзы-2019

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 14:30

Новости будут появляться на трёх языках. Гости смогут получить всю информацию о городе, как приехать и стать участником ганзейского движения. В основу дизайна сайта легли разработки псковского художника Игоря Шаймарданова. На сайте запустили обратный отсчёт до грандиозного праздника.

Напомним, Псков станет столицей Международной Ганзы летом 2019 года.

Татьяна Борисова