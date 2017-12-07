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В Пскове презентовали сайт Ганзы-2019

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 14:30

Новости будут появляться на трёх языках. Гости смогут получить всю информацию о городе, как приехать и стать участником ганзейского движения. В основу дизайна сайта легли разработки псковского художника Игоря Шаймарданова. На сайте запустили обратный отсчёт до грандиозного праздника.

Напомним, Псков станет столицей Международной Ганзы летом 2019 года.

Татьяна Борисова

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